Élections provinciales de 2018 : débat économique de la CCMM à LCN

MONTRÉAL, le 21 août 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la tenue d'un débat qui réunira les représentants économiques des quatre principaux partis politiques dans le cadre des élections provinciales de 2018. Ce débat sera diffusé en direct le 11 septembre à 18 h 30 sur les ondes de LCN ainsi que sur le site Web de TVA Nouvelles (tvanouvelles.ca).

L'animateur Mario Dumont sera le modérateur de ce débat auquel participeront Youri Chassin, de Coalition Avenir Québec, Carlos Leitão, du Parti libéral du Québec, Nicolas Marceau, du Parti québécois, et Simon Tremblay-Pepin, de Québec Solidaire.

« À quelques semaines du scrutin, les citoyens doivent pouvoir comprendre la vision et les propositions des partis sur les enjeux économiques touchant le Québec, ses travailleurs et ses entreprises. Notre économie se porte mieux depuis quelques années, le taux de chômage connaît un creux historique et Montréal, comme plusieurs régions du Québec, est en situation de quasi-plein-emploi. Pourtant, le Québec et son économie demeurent en mode rattrapage par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Ce débat permettra de bien cerner les différences d'approches et de mesurer le type de leadership économique que propose chacun des partis en lice », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« J'ai toujours été préoccupé par les enjeux économiques du Québec et c'est pourquoi je suis fier d'animer ce débat de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur les ondes de LCN. Puisque chaque Québécois est directement touché par les défis économiques actuels, ce débat sera définitivement un moment important de la campagne, alors que les candidats présenteront la vision économique de leur parti respectif », a pour sa part déclaré Mario Dumont.

La Chambre et LCN souhaitent remercier les représentants économiques des partis d'avoir accepté de participer à ce débat. Nous espérons celui-ci riche d'idées et d'échanges et souhaitons bonne chance à chacun des participants.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #débatccmm #ccmm #quebec2018

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain