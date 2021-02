Élections municipales générales 2021 - Séances d'information pour les jeunes : « Je me présente aux prochaines élections municipales »

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les jeunes de 18 à 35 ans des régions de Laval et des Laurentides à assister aux séances d'information virtuelles prévues ce mois-ci en vue des prochaines élections municipales. Une première rencontre aura lieu le 18 février de 12 h à 13 h 30 et la seconde se déroulera le 24 février de 15 h à 16 h 30.

Ces séances visent à informer les jeunes sur la vie démocratique municipale et à les inciter à se présenter à titre de conseillère ou de conseiller ou encore de mairesse ou de maire. Plusieurs sujets concernant l'engagement en politique municipale y seront abordés, comme le rôle des personnes élues, la démarche de mise en candidature et le soutien disponible. Une période de questions et d'échanges aura lieu à la fin de l'événement.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'adresse suivante : https://surveyhero.com/c/a3931bee.

AIDE-MÉMOIRE Date Heure Jeudi 18 février 2021 12 h à 13 h 30 Mercredi 24 février 2021 15 h à 16 h 30

Faits saillants :

La campagne « Je me présente » est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures lors des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'augmenter la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Lors des dernières élections municipales en 2017, dans la région des Laurentides, 211 postes sur une possibilité de 549 avaient été pourvus sans opposition. L'âge moyen des personnes élues était de 54,7 ans pour le poste de conseiller municipal et de 56 ans pour celui de maire. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 51,7 ans, tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 57,7 ans.

Dans la région de Laval , l'âge moyen des personnes élues était 47,5 ans lors des dernières élections municipales. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 42,8 ans, tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 49,3 ans.

Pour plus d'informations sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous sur jemepresente.gouv.qc.ca ou téléphonez au 1 844 844-8466.

