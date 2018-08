Élection générale au Québec - Hill + Knowlton Stratégies lance H+K Analyses

QUÉBEC, le 23 août 2018 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) a lancé aujourd'hui H+K Analyses, une plateforme entièrement dédiée à la campagne électorale 2018. Notre équipe d'affaires publiques vous transmettra toute l'information essentielle quant à la campagne incluant des résumés quotidiens, des perspectives sur l'opinion publique, des entrevues avec des candidats ainsi que toute l'information de base sur les chefs de partis, les règles électorales ainsi que les dates clés de la campagne.

Vous pouvez accéder à la plateforme H+K Analysesici.

« Mes collègues de l'équipe des Affaires publiques sont de vrais mordus de politique. À titre d'anciens élus, candidats et conseillers politiques, ils sauront mettre en lumière ce qu'il faut retenir de cette campagne électorale qui conduira au choix d'un nouveau gouvernement au Québec le 1er octobre prochain », a indiqué Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

« Grâce à H+K Analyses, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la politique pourront prendre connaissance des moments forts de chacune des 39 journées de la campagne électorale qui débutera très bientôt. Ils y trouveront également des billets de blogue sur des thèmes porteurs, des entrevues et plus encore », a précisé Josiane Hébert, vice-présidente Affaires publiques et directrice générale adjointe du Québec.

À propos d'Hill+Knowlton Stratégies

