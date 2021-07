Élargissement du Volet direct pour les études dans les Amériques - L'option de présenter une demande de permis d'études accélérée est maintenant offerte dans 7 pays des Caraïbes, d'Amérique centra...

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - À mesure que nous sortirons de la pandémie au cours des mois à venir, le Programme des étudiants étrangers du Canada peut jouer un rôle important dans notre reprise économique.

C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, les demandeurs pourront demander un permis d'études dans le cadre du Volet direct pour les études (VDE) s'ils habitent un des pays suivants :

Antigua -et- Barbuda ;

-et- ; Brésil;

Colombie;

Costa Rica ;

; Pérou;

Saint-Vincent-et-les- Grenadines ;

; Trinité-et- Tobago .

Le VDE a été lancé en 2018 en tant qu'option pour accélérer le traitement des demandes d'étudiants de niveau postsecondaire admissibles. Grâce au VDE, un demandeur fournit des renseignements supplémentaires avec sa demande, ce qui permet aux agents de rapidement procéder à une évaluation approfondie et prendre une décision définitive.

Avec les pays supplémentaires annoncés aujourd'hui, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) offre maintenant le VDE aux étudiants d'un total de 14 pays. IRCC s'est engagé à poursuivre l'élargissement du VDE pour appuyer la Stratégie en matière d'éducation internationale (2019-2024) et son objectif d'accueillir plus d'étudiants étrangers provenant d'un large éventail de pays sources.

Les étudiants étrangers qui se trouvent actuellement à l'étranger et qui aimeraient commencer ou reprendre leurs études en personne prochainement continueront probablement à se heurter à des difficultés au moment de se rendre au Canada, étant donné la disponibilité réduite des vols dans les semaines et les mois à venir. Les étudiants doivent se conformer au plan d'intervention immédiate en réponse à la COVID-19 de leur établissement d'enseignement désigné, notamment planifier une quarantaine de 14 jours à leur arrivée.

Les étudiants sont tenus de soumettre les détails sur la quarantaine et la vaccination au moyen de l'application ArriveCAN avant de voyager au Canada. Seules les personnes qui satisfont aux critères du Canada concernant les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être dispensées de l'exigence de quarantaine, et cette dispense ne peut être confirmée que par un agent des services frontaliers à l'arrivée au Canada.

Citation

« La société inclusive et diversifiée du pays, les établissements d'enseignement de haute qualité et les possibilités de travailler ou d'immigrer après les études ont fait du Canada une destination parmi les plus attrayantes pour les étudiants étrangers. La pandémie a causé des perturbations et de la détresse pour tout le monde, y compris les étudiants étrangers. En élargissant le Volet direct pour les études à un éventail plus diversifié d'étudiants potentiels, nous envisageons avec un grand optimisme que l'éducation internationale se rétablisse, et même prospère, à mesure que le Canada sort de la pandémie. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

IRCC a lancé le VDE pour la première fois pour les demandeurs de la Chine, de l'Inde, des Philippines et du Vietnam en 2018. Le programme a été élargi pour inclure les demandeurs du Pakistan , du Maroc et du Sénégal en 2019.

et du en 2018. Le programme a été élargi pour inclure les demandeurs du , du Maroc et du Sénégal en 2019. Près de 16 000 permis d'études ont été délivrés en 2019 à des demandeurs des 7 nouveaux pays du VDE, dont environ 10 000 du Brésil et 4 400 de la Colombie.

Les demandeurs qui utilisent le VDE fournissent des résultats d'examens de connaissances linguistiques en français ou en anglais, et une preuve selon laquelle ils ont accès à un certificat de placement garanti d'étudiant d'un minimum de 10 000 $ à titre de preuve supplémentaire qu'ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins financiers au Canada pendant leurs études. Ils doivent également avoir passé un examen médical aux fins de l'immigration et avoir fourni leurs données biométriques avant de présenter leur demande.

pendant leurs études. Ils doivent également avoir passé un examen médical aux fins de l'immigration et avoir fourni leurs données biométriques avant de présenter leur demande. En 2018, les étudiants étrangers ont dépensé plus de 22 milliards de dollars au Canada , soit 17,4 % des exportations totales de services du Canada cette année-là.

