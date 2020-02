Élargissement des zones réglementées pour l'agrile du frêne au Nouveau-Brunswick

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis à jour sa liste des zones réglementées à l'égard de l'agrile du frêne pour y ajouter des zones au Nouveau-Brunswick dans le but de ralentir la propagation de l'insecte. Ce changement est dû aux détections de l'agrile du frêne l'été dernier dans la ville d'Oromocto et la ville de Moncton.

Les zones nouvellement réglementées dans l'ouest et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick comprennent les comtés de Victoria, Carleton, York, Sunbury, Queens, Kings, Westmorland et Albert.

Pour prévenir la propagation de cet insecte envahissant, à compter de maintenant, les produits du frêne, y compris les grumes, les branches et les copeaux de bois, ainsi que le bois de chauffage de toutes les espèces provenant de ces comtés ne peuvent pas être déplacés à l'extérieur de la zone réglementée sans la permission de l'ACIA. Si vous devez déplacer ces articles réglementés, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA pour demander une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes dans des zones réglementées au Canada et aux États-Unis, et il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord. L'ACIA continue de collaborer avec ses partenaires et organismes fédéraux, provinciaux, municipaux et autochtones afin de ralentir la propagation de ce ravageur.

Découvrez comment vous pouvez vous engager pour soutenir la santé des plantes.

Citation

« Le bois de chauffage est le principal moyen de propagation des espèces envahissantes et c'est pourquoi nous encourageons tous les Canadiens à acheter et à brûler du bois de chauffage local ou traité à la chaleur. Comme la plupart des nouvelles découvertes de ravageurs forestiers envahissants ont été rapportées par des Canadiens, il est important pour tout le monde de savoir ce qui pousse et vit localement. Les Canadiens peuvent signaler les insectes et les plantes envahissants à l'ACIA en ligne sur le site Web inspection.gc.ca/phytoravageurs ou sur Twitter @InspectionCan. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la protection de la santé des végétaux, en cette Année internationale de la santé des végétaux et pour l'avenir. »

- Dr Bill Anderson, chef de la protection des végétaux, Agence canadienne d'inspection des aliments.

Les faits en bref

Les insectes se cachent dans le bois de chauffage et lorsque vous déplacer le bois, vous donnez aux espèces envahissantes un voyage gratuit.

Si vous êtes campeur ou si vous utilisez du bois pour vous chauffer, achetez et brûlez du bois de chauffage local ou traité à la chaleur, afin que les insectes envahissants qui se cachent sous l'écorce ne se répandent pas dans de nouvelles régions du pays.

L'agrile du frêne est originaire de l'Asie orientale. Sa présence au Canada a été confirmée pour la première fois en 2002.

a été confirmée pour la première fois en 2002. Avant la détection de ces nouveaux cas, la présence de l'agrile du frêne avait été détectée seulement dans certaines régions du Manitoba , de l' Ontario , du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. L'ACIA réglemente les régions touchées pour protéger les forêts, les arbres municipaux et les pépinières du Canada.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments