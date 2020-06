Élargissement des critères d'admissibilité au CUEC : la Banque Scotia est prête à soutenir davantage d'entreprises canadiennes

TORONTO, le 26 juin 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce qu'elle est prête à accepter les demandes relativement à cette nouvelle phase du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), dont les critères d'admissibilité ont été élargis afin de soutenir davantage d'entreprises qui ont besoin d'aide financière.

« Nous sommes heureux de voir que le gouvernement met en place la troisième phase du programme CUEC et qu'il élargit les critères d'admissibilité pour que davantage d'entreprises puissent y avoir accès durant cette période difficile, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Nous sommes ravis d'aider davantage de petites entreprises à obtenir de l'aide financière et de continuer à leur fournir des conseils et des solutions pour qu'elles puissent ressortir plus fortes de cette crise. »

Dans le cadre de cette troisième phase du CUEC, le gouvernement fédéral a établi de nouvelles conditions, à savoir qu'Exportation et développement Canada (EDC) doit valider l'admissibilité avant le décaissement des fonds. Même si les clients des Services bancaires aux petites entreprises et des Services bancaires aux entreprises doivent encore fournir une attestation à la Banque Scotia dans le cadre du processus de demande, EDC leur demandera également des pièces justificatives pour que le prêt puisse être approuvé.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité, les clients sont invités à contacter leur conseiller, Petites entreprises ou leur directeur, Relations d'affaires.

La Banque Scotia soutient les entreprises canadiennes

La Banque Scotia a récemment été classée meilleure banque au chapitre de la satisfaction de la clientèle, selon l'étude d'impact de la COVID-19 sur la clientèle canadienne de Bond.

Voici certaines des mesures d'aide offertes aux clients des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires aux petites entreprises du Canada admissibles touchés par la crise :

report de paiements des cartes ou lignes de crédit pour petites entreprises;

report de paiements des prêts pour entreprises;

demande en ligne du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC);

demande en ligne de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC);

(SSUC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière de la Banque de développement du Canada (BDC);

(BDC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière d'Exportation et développement Canada (EDC);

(EDC); accès ininterrompu aux conseils personnalisés des conseillers, Petites entreprises et des directeurs, Relations d'affaires des Services bancaires aux entreprises.

Pour en savoir davantage sur les programmes d'allégement offerts aux particuliers et aux entreprises, veuillez consulter le banquescotia.com.

