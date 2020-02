Élargir la prestation des soins virtuels au Canada : Recommandations de la profession médicale devant être rendues publiques le 11 février

OTTAWA, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Le 11 février, le Groupe de travail sur les soins virtuels (GTSV), une collaboration entre l'Association médicale canadienne (AMC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (le Collège royal) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), va présenter des recommandations sur une approche pancanadienne de virtualisation des services de santé.

Formé en mars 2019, le GTSV représente la profession médicale sur cette question et collabore avec des intervenants clés, notamment des patients, des organismes de réglementation et des décideurs politiques, afin de déterminer les obstacles à l'augmentation des soins virtuels au Canada et ce qu'il faut faire pour les surmonter.

Plus tard dans la journée, le GTSV va animer un panel à Ottawa afin de discuter des recommandations et d'étudier les prochaines étapes.

QUAND : Mardi 11 février

Un rapport et un communiqué de presse seront affichés sur le site Web de chaque organisation à 17 h (HNE).

Un panel discutera des recommandations et étudiera les prochaines étapes à 18 h (HNE) au Centre national des arts (CNA) à Ottawa. La discussion sera diffusée en direct sur Facebook.





Faits importants :

Le Canada est un pionnier de la première heure du développement des soins virtuels grâce aux travaux réalisé par le regretté D r Maxwell House, de l'Université Memorial de Terre-Neuve, dans les années 1970. Depuis, le Canada a été devancé par d'autres pays à cet égard.

est un pionnier de la première heure du développement des soins virtuels grâce aux travaux réalisé par le regretté D Maxwell House, de l'Université Memorial de Terre-Neuve, dans les années 1970. Depuis, le Canada a été devancé par d'autres pays à cet égard. Selon les données les plus récentes ( Rapport 2015 sur la télésanté au Canada ), 411 778 consultations de télésanté (vidéoconférences) ont été faites en 2014, ce qui représente à peine 0,15 % des 270,3 millions de services facturables dénombrés par l'Institut canadien d'information sur la santé en 2015-2016.

), 411 778 consultations de télésanté (vidéoconférences) ont été faites en 2014, ce qui représente à peine 0,15 % des 270,3 millions de services facturables dénombrés par l'Institut canadien d'information sur la santé en 2015-2016. Lors d'un sondage mené en 2018 pour l'Association médicale canadienne, moins d'une personne sur dix a dit avoir effectué une visite ou une consultation virtuelle. Par contraste, sept personnes sur dix (69 %) ont dit qu'elles utiliseraient ce service s'il était offert.

De récents sondages d'Inforoute santé du Canada indiquent que les Canadiens sont prêts : 71 % aimeraient prendre rendez-vous en ligne, alors que 41 % aimeraient faire des visites vidéo auprès de leur fournisseur de soins.

PORTE-PAROLE :

D re Gigi Osler , coprésidente du GTSV et représentante de l'AMC

, coprésidente du GTSV et représentante de l'AMC D r Ewan Affleck , coprésident du GTSV et représentant du CMFC

, coprésident du GTSV et représentant du CMFC Dr Douglas Hedden , coprésident du GTSV et représentant du Collège royal

