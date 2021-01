Élèves et étudiants pourront profiter d'espaces de travail à la Grande Bibliothèque dès le mardi 12 janvier

MONTRÉAL, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Heureuse de contribuer au nouvel effort collectif demandé mercredi par le gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s'affaire à aménager des espaces sécuritaires à la Grande Bibliothèque afin d'accueillir des élèves et des étudiants des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire à compter du mardi 12 janvier. Ils pourront ainsi avoir accès au réseau Internet et profiter d'un endroit calme pour étudier et effectuer du travail individuel.

Élèves et étudiants devront présenter une carte étudiante ou un document attestant leur statut et porter un couvre-visage en tout temps. Les places sont limitées et seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. L'accès aux rayons demeurera interdit : pour utiliser ou emprunter un document, il faut absolument le faire mettre de côté auparavant.

Les modalités d'accueil complètes pour les élèves et étudiants seront précisées la semaine prochaine sur le site banq.qc.ca.

L'ensemble des citoyens peuvent continuer de profiter du service de mise de côté et de cueillette de documents et du service de référence à distance.

Pendant que le couvre-feu commençant à 20 h sera en vigueur, la Grande Bibliothèque sera ouverte selon l'horaire suivant :

du mardi au vendredi de 10 h à 19 h;

le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec