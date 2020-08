Ça c'est gagner au MAX! - Gros lot de LOTTO MAX de 70 millions $ vendu à Thornhill

TORONTO, le 1er août 2020 /CNW/ - Vérifiez vos billets! Un seul billet gagnant du gros lot impressionnant de 70 millions de dollars du tirage de LOTTO MAX du vendredi 31 juillet 2020 a été vendu à Thornhill. C'est la troisième fois que le gros lot maximum est gagné en Ontario.

Le tirage d'hier soir a fait d'autres grands gagnants dans la province.

Deux billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS , d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été vendus dans le comté de Simcoe et sur PlayOLG.ca .

, d'une valeur de chacun, ont été vendus dans le et sur . Deux billets gagnants d'un deuxième lot, d'une valeur de 119 105,10 $ chacun, ont été vendus dans le comté de Renfrew et à Toronto .

chacun, ont été vendus dans le et à . Un billet gagnant de ENCORE, d'une valeur de 100 000 $, a été vendu à Brampton .

OLG rappelle aux joueurs qu'ils peuvent vérifier si leur billet est gagnant de chez eux sur OLG.ca, à l'aide de l'appli Loterie OLG sur leur appareil mobile, en s'abonnant aux numéros gagnants sur OLG.ca ou en téléphonant à Info Loto au 416-870-8946 (région de Toronto) ou au numéro sans frais 1-866-891-8946 (à l'extérieur de la région de Toronto).

Les réclamations de lots en personne pour les détenteurs de billets gagnants de 10 000 $ ou plus ont repris sur rendez-vous seulement au Centre des prix OLG de Toronto. Des rendez-vous pour les lots d'une valeur de 10 000 $ ou plus seront accordés sur demande; toutefois les lots allant jusqu'à 49 999,90 $ n'ont pas besoin d'être réclamés en personne. Les clients sont invités à continuer d'envoyer leurs réclamations de ces lots par la poste si possible. Afin de mieux protéger les clients et le personnel, OLG a mis en place des protocoles de santé et de sécurité appropriés, conformément aux lignes directrices des autorités de la santé publique, notamment des mesures d'éloignement physique, l'utilisation d'équipement de protection individuelle et le triage des visiteurs avant de permettre l'entrée. OLG recommande à toute personne qui pense détenir un billet gagnant de le signer, si ce n'est déjà fait, de le faire valider à un point de vente d'OLG autorisé et de conserver en lieu sûr le billet signé et le reçu de validation remis par le détaillant. Pour prendre rendez-vous afin de réclamer un lot de 10 000 $ ou plus, communiquez avec le Centre de soutien OLG au 1-800-387-0098.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 5,5 milliards de dollars en lots : il y a eu 76 billets gagnants d'un gros lot et 608 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Les tirages de LOTTO MAX ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Pour chaque jeu à 5 $, les joueurs obtiennent trois séries de sept numéros de un à cinquante. Les joueurs doivent faire correspondre les sept numéros de l'une ou l'autre de leurs séries aux sept numéros gagnants pour remporter le gros lot ou les lots MAXMILLIONS.

Le prochain gros lot de LOTTO MAX est estimé à 26 millions de dollars. Les joueurs ont jusqu'à 22 h 30 le vendredi 11 août 2020 pour acheter des billets pour le tirage de cette soirée chez les détaillants d'OLG agréés ou en ligne à PlayOLG.ca.

Des gagnants à chaque tournant

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

SOURCE OLG Winners