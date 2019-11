À l'occasion du VMworld 2019 Europe, le PDG de Caveonix, Kaus Phaltankar, fera une présentation avec IBM intitulée « Best Practices: Security and Compliance for Cloud Workloads »

FALLS CHURCH, Virginie, 2 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Caveonix, la société qui automatise la gestion de la conformité et du dispositif de sécurité pour le cloud hybride et le multicloud, a annoncé que son cofondateur et PDG, Kaus Phaltankar, ferait une présentation lors du VMworld 2019 Europe avec Andrew Guerra et Scott Moonen d'IBM, le 7 novembre 2019 à Barcelone (Espagne).

VMworld Europe sera l'occasion de quatre journées d'innovation visant à accélérer le parcours des entreprises vers des activités définies par logiciels. La session de Phaltankar, intitulée « Best Practices: Security and Compliance for Cloud Workloads » (meilleures pratiques : sécurité et conformité pour les charges de travail cloud) sera une séance de groupe en marge de la conférence.

Séance de groupe VMworld 2019

Quoi : Best Practices: Security and Compliance for Cloud Workloads [SAI3336BE]

Qui : Kaus Phaltankar, PDG et cofondateur de Caveonix



Andrew Guerra, directeur des produits, IBM



Scott Moonen, responsable technique, IBM Cloud, IBM

Quand : Jeudi, 7 novembre 2019, 9 heures – 10 heures HEC

Où : Halle 8.0, salle 35



Fira Barcelona Gran Via



Halle 6



Carrer del Foc 10



08038 Barcelone

La sécurité et la conformité sont les deux grandes priorités pour la migration et l'exploitation des charges de travail cloud, en particulier dans un environnement cloud hybride. Lors de cette séance, les participants découvriront les meilleures pratiques pour la mise en œuvre de solutions plus sûres et davantage conformes pour les charges de travail VMware sur le cloud. Phaltankar, Guerra et Moonen passeront en revue un certain nombre de technologies, comme VMware NSX, Caveonix RiskForesight et le cryptage VMware vSAN.

Caveonix automatise la gestion de la conformité et du dispositif de sécurité pour le cloud hybride et le multicloud. L'équipe proposera une démonstration de sa toute dernière version de RiskForesight au stand n° E622 du Fira Barcelona Gran Via Conference Centre. Pour de plus amples informations sur RiskForesight ou organiser une réunion lors du VMware Europe, contactez info@caveonix.com.

À propos de Caveonix

Caveonix automatise la gestion de la conformité et du dispositif de sécurité pour le cloud hybride. Le produit phare de Caveonix, RiskForesight™, permet aux entreprises et aux prestataires de services de détecter, de prédire et de contrer en continu les menaces de sécurité, les vulnérabilités et les problèmes de conformité qui ont une incidence sur leurs charges de travail de cloud hybride. RiskForesight offre une visibilité intégrale de l'infrastructure, des plateformes, des applications et des données cloud, tout en faisant appel à une analytique prédictive et à l'apprentissage automatique pour créer des modèles de réduction des risques informatiques, cyber et de conformité sur l'ensemble du plan régulateur cyber afin d'assurer la sécurité, le réseau, la conformité et la mise en œuvre des stratégies pour toutes les charges de travail cloud. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.caveonix.com.