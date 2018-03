Évasion de Maison de ressourcement Buffalo Sage

EDMONTON, le 18 mars 2018 /CNW/ - Le 18 mars 2018, lors du dénombrement de 1 h 45, le personnel de la Maison de ressourcement Buffalo Sage, a découvert que Meagan Young et Beverly Bolin-Wohlgemuth manquaient à l'appel. La Maison de ressourcement Buffalo Sage est géré par le Native Counselling Services of Alberta (NCSA).

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre eux.

Meagan Young, âgée de 30 ans, mesure 163 cm (5 pi 4 po) et pèse 73 kg (161 lb). Elle a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux bruns. Elle a un tatouage de 3 étoiles sur son poignet gauche et à son oreille droite. Elle purge actuellement une peine de 10 ans pour homicide involontaire coupable et omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement.

Beverly Bolin-Wohlgemuth, âgée de 29 ans, mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 77 kg (170 lb). Elle a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux bruns. Elle a un tatouage de deux symboles chinois sur son cou. Elle purge actuellement une peine de 2 ans, 5 mois et 7 jours pour possession de substances décrites annexe II, omet de se conformer condition d'une promesse ou d'un engagement, entrave fonct/agents de la paix, possession biens criminellement obtenus, conduite véhicule - fuite, conduite dangereuse véhicule, défaut de conformer - ordre probation, et vol d'un véhicule a moteur.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Meagan Young au Beverly Bolin-Wohlgemuth est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC et NCSA procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver les délinquantes le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des détenues.

