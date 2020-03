­COVID-19 - Les activités des entreprises ne sont pas visées par la directive sur les rassemblements de 250 personnes ou plus

QUÉBEC, le 16 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec réitère que l'interdiction de rassemblements de 250 personnes ou plus vise les rassemblements publics et les espaces intérieurs confinés comme les salles de spectacle ou les arénas. Les activités de production ou de livraison de services des entreprises ne sont pas visées par cette directive. Les entreprisespeuvent demeurer en activité, et ce, même si leurs installations regroupent plus de 250 employés, de manière à assurer la circulation normale des marchandises.

Le gouvernement demande aux dirigeants d'entreprise d'encourager le télétravail si cette mesure peut être mise en application, de reporter les réunions non essentielles et d'utiliser les moyens technologiques appropriés afin de limiter les contacts physiques. Les employés d'une même entreprise devraient aussi conserver une distance d'un à deux mètres entre eux. Pour cette raison, un horaire flexible est à privilégier en ce qui a trait aux pauses et aux heures de dîner afin d'éviter les grands regroupements.

Le gouvernement tient à rappeler l'importance de respecter en tout temps les mesures d'hygiène suivantes afin de limiter la propagation du coronavirus :

Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.

Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

Se couvrir la bouche et le nez avec l'intérieur du coude ou un mouchoir lorsque l'on tousse ou que l'on éternue.

Si l'on utilise un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite.

Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l'usage d'autres pratiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Services Québec au 1 877 644-4545.

