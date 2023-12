Schroders wurde 1804 gegründet und ist gemessen am verwalteten Vermögen einer der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Europa. Per 31. Dezember 2022 belief sich das verwaltete Vermögen auf rund 820.9 Mrd. Schweizer Franken. Die Gründerfamilie ist nach wie vor ein Hauptaktionär und hält über 43% des Aktienkapitals. Die Gesellschaft weist eine Marktkapitalisierung von etwa 5 Milliarden Schweizer Franken auf und beschäftigt mehr als 6’100 Mitarbeiter an 38 Standorten. Schroders ist an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 100.