NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 345 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Modell an den jüngsten Quartalsbericht des Versicherers an. Er reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um knapp 13 Prozent, die Prognosen für die beiden Folgejahre blieben aber nahezu unverändert./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 12:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 12:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.