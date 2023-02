NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Die Zahlen des Versicherers für 2022 enthielten einige Signale für kurzfristigen Gegenwind, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk am Donnerstag./ajx/tih;