NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 560 Franken belassen. Der Versicherer könnte die Ziele für 2022 übertreffen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In einem komplizierten und turbulenten Markt sei gerade die Beständigkeit und Verlässlichkeit des Konzerns in Bezug auf das Erreichen der gesteckten Ziele als wertvolle Eigenschaft zu sehen./ajx/ngu;