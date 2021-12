NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zurich von 440 auf 480 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Versicherungssektor werde es wohl weiterhin robuste Kapitalrückflüsse geben, schrieb Analyst Fulin Liang in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick auf das Jahr 2022. Mit einem "Overweight"-Votum geht er generell weiter optimistisch an die Branche heran. Sein "Top Pick" bleibt Prudential./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.