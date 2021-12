ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Analyst Iain Pearce nahm laut einer am Freitag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktie des Schweizer Versicherers auf. Zurich biete eine relativ hohe Ertragsqualität und generiere die Hälfte der Gewinne im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Zudem kämen etwa 25 Prozent der Betriebsgewinne aus hauptsächlich gebührenbasierten Quellen der Tochtergesellschaft Farmers und einem Lebensversicherungsgeschäft, das nur in geringem Umfang Gewährleistungsrisiken ausgesetzt sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 19:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



