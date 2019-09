ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 315 auf 335 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im europäischen Versicherungsektor drehe sich derzeit alles um den Zinsdruck, der die Bilanzen der Konzerne und deren Gewinnentwicklung auf die Probe stelle, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zurich habe aber starke Zahlen vorgelegt, die Schweizer seien für ihnen Dreijahresplan in einer guten Ausgangssituation./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.