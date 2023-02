NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 465 auf 455 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Inflationsdruck sei nun im Endverbraucher-Geschäft des Versicherers ersichtlich, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen um 5 Prozent./tih/edh;