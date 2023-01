NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 470 auf 465 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer - konkret erwähnte er dabei Dürreschäden im US-Bundesstaat Nebraska und den arktischen Wintersturm Elliot, der in den USA wütete. Im Agrarbereich rechnet er auch mit steigenden Kosten für Rückversicherungen./tih/mis;