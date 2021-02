ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 390 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er konzentriere sich auf Solvabilitätsquoten, die Preisentwicklung bei Nichtlebensversicherungspolicen und die Fähigkeit der Konzerne, in Zeiten niedriger Zinsen noch die Erträge zu steigern, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Zurich berücksichtigte er in seinem Modell eine derzeit vorteilhafte Entwicklung der Risikofaktoren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 15:47 / GMT



