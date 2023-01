FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zur Rose von 24 auf 22 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Da immer noch kein klarer Fahrplan zur Einführung des E-Rezepts in Deutschland vorliege, bleibe er für 2023 vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz dürfte der Nachrichtenfluss hoch und der Aktienkurs der Online-Apotheke in den kommenden Monaten volatil bleiben./edh/ck;