LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zur Rose Group von 325 auf 442 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Online-Apotheke sei nicht mehr länger günstig, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. . Auch der Bewertungsabschlag zum Wettbewerber-Papier Shop Apotheke habe sich in den vergangenen Wochen verringert. Das Wertsteigerungspotenzial sei mittlerweile nur mehr auf lange Sicht erkennbar. Deshalb habe er seine langfristigen Geschäftsprognosen erhöht./edh/ag



