FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zur Rose nach Zahlen der Online-Apotheke auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung im Schlussquartal 2022 entspreche dem vor zwei Monaten veröffentlichten Zwischenbericht, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in der zweiten Jahreshälfte knapp über der Konsensschätzung liege, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek;