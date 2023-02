NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Der Verkauf des Schweiz-Geschäfts an Migros ist für Analyst Alexander Thiel eine überraschende Nachricht. Sie dürfte eine grundsätzliche Neubewertung der Aktien des Online-Medikamentenhändlers zur Folge haben, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ajx;