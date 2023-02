HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose nach Eckdaten für 2022 von 106 auf 66 Franken gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie jedoch auf "Buy". Der Fokus auf die Profitabilität belaste weiter das Wachstum der Online-Apotheke. Mit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an den Einzelhändler Migros stelle die Gruppe aber ihre finanzielle Stärke wieder her. Damit könne das Unternehmen am deutschen Markt wieder besser agieren - auch im Hinblick auf die Einführung des E-Rezeptes./tih/mis;