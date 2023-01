HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zur Rose nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Der Umsatzrückgang des Medikamentenversenders haben sich im vierten Quartal beschleunigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies belege den Verlust von Marktanteilen. Die Verluste seien weiterhin hoch. Entscheidend für die Aktie bleibe die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland./mf/gl;