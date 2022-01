NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose vor den am 20. Januar erwarteten Umsatzzahlen zum vierten Quartal 2021 von 571 auf 515 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs der Online-Apothekenkette sei zuletzt durch die Verschiebung des E-Rezeptstarts in Deutschland überschattet worden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Detaillierte Angaben zur Einführung würden nun in den kommenden Wochen erwartet. Sie könnten als Katalysator wirken und das aktuelle "Vakuum" mit Blick auf die Umsatz- und Ergebnisschätzungen beseitigen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 12:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 12:15 / ET





