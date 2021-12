HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose angesichts der aufgeschobenen Einführung von E-Rezepten durch das Bundesgesundheitsministerium von 505 auf 493 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wegen der Verzögerungen seine Schätzungen an. Positiv sei aber, dass die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezeptes anscheinend bestehen bleibe und damit alle Beteiligten unter Druck blieben, die flächendeckende Infrastruktur dazu rasch verfügbar zu machen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.