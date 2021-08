NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose Group nach einer Investorenveranstaltung der Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Franken belassen. Analyst Alexander Thiel hob in einer am Montag vorliegenden Studie die zuletzt positiven Nachrichten von Seiten der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte hervor. Allem Anschein nach liege man bei der deutschlandweiten Einführung des elektronischen Rezepts im Plan./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2021 / 12:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2021 / 12:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.