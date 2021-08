FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zur Rose Group von 360 auf 420 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen der Versandapotheke zum ersten Halbjahr dürften ordentlich ausfallen, aber kaum Anlass zur Begeisterung geben, schreibt Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte auch viel Geld investiert werden vor dem richtigen Start des elektronischen Rezepts in Deutschland. Die Aktie sei denn auch als Wachstumswert bewertet, und zudem könnte das jüngste Übernahmeangebot für den Online-Händler Zooplus am Markt für Fantasie sorgen, so der Experte weiter./an/jl/AWP/mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 18:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.