Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Schweizer Online-Apotheke habe 2022 deutlich schlechter abgeschnitten als ihr nächster Konkurrent Shop Apotheke, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einer sehr schwachen Umsatzentwicklung seien die Markterwartungen und noch deutlicher seine eigenen Annahmen verfehlt worden. Vornehmliche Gründe seien das maue Geschäft in Deutschland und verringerte Marketingausgaben. Mit seinem Programm zum Erreichen der Gewinnschwelle 2023 komme das Unternehmen Zur Rose aber schneller voran als geplant./tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 07:47 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.