zooplus overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Verbraucher dürften viele während des Corona-Lockdowns angenommene Gewohnheiten auch nach der Krise beibehalten, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu zähle auch das verstärkte Arbeiten von zu Hause aus. Der Onlinehändler für Haustierbedarf dürfte unter anderem seine Kundenfokussierung verbessert haben./la/edh



