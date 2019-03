MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zooplus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen. Die Zeit schlechter Nachrichten über den Online-Händler für Haustierbedarf sei vorüber, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die Umsatzdynamik verlangsame, sei Zooplus doch eine attraktive Wachstumsgeschichte. Die Aktie notiere derzeit rund 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 16:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.