MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zooplus vor den am 19. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Er rechne mit starken Erlösen im Vergleich zum schwächeren Niveau des zweiten Quartals 2017, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Vergleich zum Vorquartal dürfte der Umsatz des Händlers von Haustierbedarf gestiegen sein. Allerdings dürfte Zooplus vor Steuern erneut einen Verlust ausweisen./ck/bek



Datum der Analyse: 12.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.