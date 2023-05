NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Anbieter von Online-Lotterien sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Fokus der Investoren richte sich auf das Spielesegment./bek/gl;