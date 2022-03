ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 98 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei dem Onlinemodehändler sei das neue Jahr schleppend angelaufen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage in den Kernmärkten sei deutlich schwächer gewesen als erwartet. Der Experte senkte seine Prognose für das operative Ergebnis./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 13:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.