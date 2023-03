NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan passte ihre Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngste Jahresbilanz des Onlinehändlers an. Zalando sei einer der besten der Branche, unter anderem dank der Handelsplattform mit weit entwickeltem Partner-Programm. Die Anleger bräuchten aber Geduld bis zur Rückkehr zu zweistelligem Wachstum./ag;