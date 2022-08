NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den kräftigen Anstieg der Aktie des Modeunternehmens nach den detaillierten Quartalszahlen an diesem Tag begründete Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Short Squeeze, also einem sich selbst verstärkenden Kursanstieg wegen Anlegern, die durch Leerverkäufe auf fallende Kurse gesetzt hatten und ihre Positionen auflösen mussten, um Verluste zu begrenzen. Die Zahlen selbst hätten kaum Überraschungen geboten. Doch eine Mischung aus Aussagen über einen aktuell besser laufenden Handel, keine Abkehr von den mittelfristigen Zielen und die Klarstellung, dass man kurzfristig nicht in den US-Markt einsteige, hätten zu dem Squeeze geführt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:48 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.