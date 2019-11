MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hat die Papiere von Zalando auf die "Baader Helvea Top Pick" Liste gesetzt. Die auf einem interessanten Kursniveau befindlichen Papiere des Onlinehändlers seien eine besonders gute Wahl, um von der "Cyber-Shopping Saison" zu profitieren, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Votum lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 11:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 11:09 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.