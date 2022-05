HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 52 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ungeachtet der deutlichen Kursverluste in den vergangenen Monaten sei die Aktie des Online-Modehändlers immer noch anspruchsvoll bewertet, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte dem erwartungsgemäß ausgefallenen Jahresstart ein eher schwaches zweites Quartal folgen, und der gesenkte Ausblick berge angesichts ambitionierter Erwartungen für die zweite Jahreshälfte nach wie vor Risiken./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.