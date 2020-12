HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando nach den hohen Kursgewinnen im Jahresverlauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 85 Euro gesenkt. Das aktuelle Kursniveau impliziere bereits eine perfekte Entwicklung des Online-Modehändlers, während es mit Blick auf 2021 durchaus Risiken gebe, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen stark von der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Shopping-Boom profitiert, doch könnten die positiven Nachrichten mit den wohl starken Zahlen für das Schlussquartal ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Experte Salis reduzierte seine Gewinnerwartung, da er ab 2021 mit höheren Werbekosten und höheren Rücksendezahlen durch Kunden rechnet./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 08:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 08:10 / MEZ



