FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Zalando von 76 auf 82 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Der Online-Boom im Modehandel, Skaleneffekte in den Logistikzentren und (temporär) niedrigere Rücksendequoten könnten im dritten Quartal 2020 margenseitig für eine positive Überraschung sorgen", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Für das Gesamtjahr halten wir sogar eine Anhebung der vom Vorstand prognostizieren Ergebnisspanne für wahrscheinlich."/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 09:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 10:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.