FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zalando nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 28 auf 39 Euro angehoben. "Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Zalando in der Corona-Krise das Schlimmste bereits hinter sich hat", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich ab, dass Modemarken verstärkt die Plattform des Onlinehändlers nutzten. Er hob die Gewinnschätzungen des möglichen Krisengewinners an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 14:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 14:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.