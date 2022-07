NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zalando nach einer Gewinnwarnung von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Der Online-Modehändler sollte damit zwar nicht überrascht haben, doch die Risiken überwögen weiter die Chancen, schrieb Analystin Miriam Josiah in einer am Montag vorliegenden Studie. Die negativeren Konsumaussichten in Europa erschwerten die Vorhersagbarkeit der Ergebnisentwicklung. Josiah senkte die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2022 um 36 Prozent, für den Umsatz dagegen nur moderat./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.