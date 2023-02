FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Weitere Kosteneinsparungen dienten der Fokussierung auf Wachstumsbereiche, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es spreche für das Unternehmen, wenn Arbeitskräfte in Bereichen eingesetzt würden, die das größte Wachstum erzielten./tih/gl;