HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie des Online-Modehändlers zählt für Warburg zu den "Best Ideas 2023". Im neuen Jahr dürfte die Erholung der Margen die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he;