HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein gutes Weihnachtsgeschäft verzeichnet haben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen in Europa dürfte 2023 ein Übergangsjahr für Zalando sein, die mittelfristigen Aussichten seien dank des laufenden strukturellen Wandels im E-Commerce-Bereich aber weiterhin attraktiv./edh/gl;