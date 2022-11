ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Modehändlers sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Nach den nach unten präzisierten Jahreszielen rechnet er mit leicht sinkenden Schätzungen am Markt, obwohl die Erwartungen sich bereits eher am unteren Ende der Prognosespanne befunden hätten./ag/ck;